دعوات للتواجد اليومي بالخان الأحمر وجرحى بمواجهات بالخليل

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لتكثيف التواجد اليومي في التجمع السكني الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وذلك تصديا لأي محاولات من قبل قوات احتلال الإسرائيلي لإخلاء سكانه وتشريدهم.

وحثت القوى في بيانها الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الفعاليات والاحتجاجات وإلى اعتبار الأسبوع الجاري المقبل أسبوع الخان الأحمر، وتكثيف التواجد اليومي فيه وبشكل خاص أيام الاثنين والثلاثاء رفضا لأي محاولات لإخلاء السكان.

وقالت القوى في بيان عممته على وسائل الإعلام، اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني يواصل معركة كفاحه الوطني موجها نداء للعالم أجمع للتدخل لوقف مشاريع الاحتلال وانفلات مستوطنيه الجبناء، مؤكدة أن قرار الاحتلال إخلاء الخان الأحمر سيفشل على صخرة صمود شعبنا وثباته فوق أرضه.

وفي سياق آخر، أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال ي عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وحسب الناشط الإعلامي محمد عوض، فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة بيت أمر، ومثلثي الطربيقة، والعين، وألصقت منشورات تحذيرية على الجدران تحذر المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية على الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، وتم تقديم العلاج لهم من قبل إسعاف الهلال الأحمر، كما صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها.