إصابتان في قمع الاحتلال لمسيرة "العودة" السلمية شرق مخيم جباليا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهما في مسيرة "العودة" في المناطق المتاخمة للسياج الأمني الفاصل بين القطاع المحاصر ومناطق الـ48 شمال غزة.

وقال مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "فلسطينيين أصيبا بجراح برصاص إسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع".

وأوضح المصدر أن الأطباء وصفوا جراح المصابين بـ "المتوسطة".

وضمن فعاليات مسيرة "العودة"، يتجمهر فلسطينيون في عدة مواقع قرب السياج الفاصل منذ نهاية آذار/مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من 18 ألفا بجراح مختلفة.