الخليل: أمن السلطة يفض اعتصاما رافضا لـ"ماراثون مختلط"

فضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اعتصاما رافضا لإقامة ماراثون رياضي مختلط في مدينة الخليل، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من المشاركين في الاحتجاج.

كما سادت حالة من السجال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في محافظة الخليل ما بين مؤيد ومعارض للمهرجان.

وعند مكان انطلاق المارثون في منطقة رأس الجورة والحرس، اعتصم العشرات من أنصار حزب "التحرير" ومواطنين، وقالوا إن: "الماراثون مختلط، ومخالف لعادات وتقاليد الخليل".

ورغم الاحتجاجات ومحاولات عرقلة النشاط الرياضي، انطلق عشرات المشاركين والمشاركات في الماراثون من منطقة الحرس باتجاه دوار ابن رشد وسط المدينة.

ونظمت جمعية "تنظيم وحماية الأسرة" في المدينة المهرجان الرياضي، ودعت الشبان والفتيات من عمر (15-25) عامًا للمشاركة فيه تحت عنوان "الماراثون الشبابي بهمتنا نعمرها".

وحمل المهرجان شعار: "هذا يومنا يوم الشباب العالمي، تعالوا وكونوا جزءا من التغيير، وخلينا نسمعك ونركض ونمشي لحريتنا بيومنا".