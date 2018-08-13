عباس يستقبل ناشطين ساعين لـ"حراك سياسي عربي يهودي"

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مجموعة من الناشطين السياسيين الساعين لتأسيس حراك واسع للتأثير في الحياة السياسية الإسرائيلية.

وبحسب وكالة "وفا" فإن الحديث عن "حراك سياسي عربي – يهودي".

وأضافت أن الناشطين المشار إليهم أبلغوا عباس أن "الهدف من الحراك السياسي هو السعي لوقف التدهور نحو دولة الأبرتهايد في إسرائيل".

وجاء أن الناشطين ادعوا أن "الحراك يضم مختلف الأطر الوطنية الفلسطينية داخل إسرائيل".

حضر اللقاء، رئيس "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني.

ولم تتم الإشارة إلى هوية هؤلاء الناشطين أو إلى "الأطر الوطنية الفلسطينية في إسرائيل".