الخليل: 10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

أُصيب، مساء اليوم الأربعاء، عشرة فلسطينيين على الأقل، في مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب جنديان إسرائيليان بالحجارة.

وشهدت منطقة باب الزاوية وشارع التفاح، المواجهات بين الشبان الفلسطينين وجنود الاحتلال، وأصيب فيها 10 شبان بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، وتم نُقل اثنين منهم لمستشفى الخليل الحكومي.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر طبية، قولها، إن حالة أحدهم وصفت بالطفيفة؛ حيث تعرض لقنبلة غاز في منطقة الوجه.

واقتحمت قوات صهيونية بعد ظهر اليوم دوارَي المنارة والصحة وصولا إلى شارعَي وادي التفاح والعدل، وعملت على استفزاز المواطنين.

وأوقف جنود الاحتلال العشرات من المواطنين الموجودين في المنطقة بغرض التسوق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واقتحم عناصرُ قوة الاحتلال، سوق الهيبرون سنتر ما أدى إلى اندلاع المواجهات؛ حيث رشق جنود الاحتلال المتسوقين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحيّ.