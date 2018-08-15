  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الخليل: 10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 21:50

الخليل: 10 إصابات بمواجهات مع الاحتلال
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب، مساء اليوم الأربعاء، عشرة فلسطينيين على الأقل، في مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب جنديان إسرائيليان بالحجارة.

وشهدت منطقة باب الزاوية وشارع التفاح، المواجهات بين الشبان الفلسطينين وجنود الاحتلال، وأصيب فيها 10 شبان بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، وتم نُقل اثنين منهم لمستشفى الخليل الحكومي.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر طبية، قولها، إن حالة أحدهم وصفت بالطفيفة؛ حيث تعرض لقنبلة غاز في منطقة الوجه.

واقتحمت قوات صهيونية بعد ظهر اليوم دوارَي المنارة والصحة وصولا إلى شارعَي وادي التفاح والعدل، وعملت على استفزاز المواطنين.

وأوقف جنود الاحتلال العشرات من المواطنين الموجودين في المنطقة بغرض التسوق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واقتحم عناصرُ قوة الاحتلال، سوق الهيبرون سنتر ما أدى إلى اندلاع المواجهات؛ حيث رشق جنود الاحتلال المتسوقين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحيّ.

 


#الخليل
#مواجهات
#الاحتلال
#إصابات
#قنابل الغاز
#اقتحامات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القاهرة: حماس تبحث التهدئة والمصالحة مع فصائل فلسطينية
القاهرة: حماس تبحث التهدئة والمصالحة مع فصائل فلسطينية

2018-08-15

لإجازة عيد الأضحى: إغلاق معبر رفح لـ6 أيّام
لإجازة عيد الأضحى: إغلاق معبر رفح لـ6 أيّام

2018-08-15

رام الله: العشرات في تظاهرة تدعو لرفع العقوبات عن غزّة
رام الله: العشرات في تظاهرة تدعو لرفع العقوبات عن غزّة

2018-08-15

الأكثر قراءة

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

إيطاليا: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي

2018-08-14
الناصرة:

الناصرة: "التجمع" للعضوية ولا مرشح توافقيا للرئاسة حتى الآن

2018-08-14
شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

شرطة لندن: الدهس قرب البرلمان ذو صلة بالإرهاب

2018-08-14
أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية إسرائيلية بالتعاون مع نظام الأبرتهايد

2018-08-14
في ظل الاحتلال... من عمان لأريحا في 8 سنوات

في ظل الاحتلال... من عمان لأريحا في 8 سنوات

2018-08-14