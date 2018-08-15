القاهرة: حماس تبحث التهدئة والمصالحة مع فصائل فلسطينية

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع قادة فصائل فلسطينية أخرى، لبحث ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأصدرت حركة حماس بيانًا قالت فيه إن "وفدًا من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، أجرى، سلسلة لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية التي تصل تباعًا إلى القاهرة". (...) التقى الوفد، الذي ضم أعضاء من المكتب السياسي في الداخل والخارج، بوفود من حركة الجهاد الإسلامي، وحركة الأحرار، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين".

وأشارت إلى أن الوفود تتباحث في 3 قضايا وهي "الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، وملف التهدئة، والمصالحة الفلسطينية"، واصفةً اللقاءات بـ "المعمّقة والمستفيضة حول الاحتياجات الفلسطينية ومتطلبات نجاح التهدئة، وسبل تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح".

وأضافت: "واستعرض الوفد خلاصة الجهود المصرية والحوارات التي أجرتها حماس مع الأطراف المختلفة في الملفات الثلاثة"، كما ثمّنت الجهود المصرية في البحث في الملفات المذكورة.

وغادرت فصائل فلسطينية قطاع غزة أمس الثلاثاء، عبر معبر رفح البري، متوجهة إلى القاهرة لبحث "ملفات التهدئة والمصالحة الفلسطينية".

ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات القادمة باقي وفود القوى والفصائل الفلسطينية، خاصة فصائل منظمة التحرير لاستكمال المشاورات في الملفات الثلاثة؛ إذ يجرى بلورة موقف فلسطيني موحد وتحقيق رؤية وطنية للتعامل مع هذه الملفات.

وتناقش حركة حماس مع مصر، منذ أسابيع، مقترحا لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.