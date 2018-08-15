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تدريبات عسكرية بالأغوار بعد ترحيل عائلات فلسطينية

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 10:06

تدريبات عسكرية بالأغوار بعد ترحيل عائلات فلسطينية
تدريبات عسكرية في خربة يرزا بالأغوار (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بإجراء تدريبات عسكرية واحتفالات في منطقة خربة "يرزا" جنوب قرية العقبة بالأغوار الشمالية، بعد أن تم مساء الثلاثاء إجبار 4 عائلات فلسطينية على مغادرة المكان.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال طردت أربع عائلات بعضها مقيم بالخربة، والأخرى ترتادها لمتابعة ثروتها الحيوانية، بحجة التدريبات العسكرية، والمرحلون هم فيصل وإسماعيل مساعيد، وجمال ومحمد دراغمة وعائلاتهم التي تضم عشرات الأنفار.

وحسب ضراغمة، فإن الاحتلال لم يكتف بإجراء التدريبات العسكرية في الخربة، بل حول معظم أراضيها إلى مناطق مزروعة بالألغام الأرضية، ما أوقع ضحايا بشكل مستمر.

وتعمل قوات الاحتلال على منع سكان خربة "يرزا" من استخدام المصادر الطبيعية في المنطقة، وهدمت جميع منازلها خلال السنوات الماضية.

ومطلع الأسبوع شرع جنود الاحتلال بعمليات الترحيل للعائلات الفلسطينية بالأغوار وإجبارها الرحيل عن أراضيها بذريعة التدريبات العسكرية التي تستمر عدة أيام، وستتواصل التدريبات العسكرية حتى يوم الجمعة، بحسب الإخطارات العسكرية الصادرة عن الجيش.

 


#الضفة الغربية
#الأغوار الشمالية
#يرزا
#تدريبات عسكرية
#جيش الاحتلال

من عرب 48

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