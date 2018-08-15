رام الله: العشرات في تظاهرة تدعو لرفع العقوبات عن غزّة

شارك عشراتُ الفلسطينيين، بعد عصر اليوم الأربعاء، في تظاهُرة احتجاجيّة، تُطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، الذي تفرض عليه السلطة الفلسطينية، عقوبات شديدة، في الوقت الذي يُحاصره الاحتلال منذ ما يزيد عن 11 عامًا.

وفي ظل مواصلة الحصار على القطاع وتصعيد العدوان العسكري للاحتلال في الأيام الماضية، نظمت برام الله وبدعوة من نشطاء تظاهرة تضامنية لمساندة أهالي قطاع غزة.

من التظاهرة (عرب 48)

وسبق أن قمعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عددا من التظاهرات مع غزة والداعية لرفع العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع في نيسان/أبريل 2017.

وتأتي العقوبات بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة، محمود عباس، وذلك في محاولة للضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في أيلول/سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في نيسان/أبريل الماضي، ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.