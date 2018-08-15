لإجازة عيد الأضحى: إغلاق معبر رفح لـ6 أيّام

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر رفح الحدودي، جنوبي قطاع غزة، أمام المُسافرين، لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ يوم الإثنين المقبل في كلا الاتجاهين، بسبب حلول عيد الأضحى،

وتوجّهت إدارة معبر رفح البري إلى المُسافرين، من خلال صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُشيرة إلى توقف العمل في المعبر في كلا الاتجاهين وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وسيتم استئناف العمل في المعبر، صباح يوم الأحد 26 آب الجاري، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

يُذكر أن السلطات المصرية، تُغلق المعبر بشكل شبه كامل، منذ تموز 2013، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر فتحه لفترة غير محددة منذ أيار الماضي.