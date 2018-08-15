هدم منازل بالعيساوية وقلقيلية واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية بالعيساوية بالقدس المحتلة، وفي ساعات الفجر هدمت عدة منازل في بلدة عزون قضاء قلقيلية، فيما واصلت عمليات الدعم والتفتيش بالضفة الغربية واعتقلت 15 فلسطينيا نسبت لهم تهم مقاومة الاحتلال والمستوطنين.

في قضاء قلقيلية، داهمت قوات معززة من الاحتلال بلدة عزون ووفرت الحماية لجرافات الإدارة المدنية التي قامت بهدم عدة منازل منها منزل الأسير المحرر أسيد ياسر سليم.

كما هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في العيساوية بحجة عدم وجود ترخيص، وذلك بعد اقتحام القرية بقوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التي حاصرات الحي السكني الذي تتواجد به العمارة السكنية وقامت بهدمها.

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 15 فلسطينيا، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بذريعة المشاركة في فعاليات شعبية ومقاومة جنود الاحتلال والتعرض للمستوطنين.

في قضاء رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين الصحافي علي دار علي، حيث اقتحمت قوة عسكرية قرية برهام شمال المدينة واعتقلت الصحافي علي من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بير زيت المجاورة قبل انسحابها إلى حاجز عطارة شمال المدينة.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات واستهداف ممنهج ضد الصحافيين الفلسطينيين، وتصدر قرارات بوقفهم عن العمل الصحفي.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة جنين، هم: أمجد عبد الجبار جرار، ومعتز الحوراني أبو زيد، وأيسر الجلبوني بعد اقتحام حي المراح في المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال حملة مداهمات في المدينة، وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين عمر حمزة دراغمة، وإبراهيم سميح صوافطة عقب تفتيش منزليهما، واندلعت مواجهات خلال المداهمات في طوباس تخللها إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كما اعتقل الشاب إسلام عبد الله طوباسي عقب مداهمة منزله في بلدة طمون وتفتيشه.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قريتي الزاوية ومسحة غرب سلفيت، وشددت من إجراءاتها على المواطنين في الدخول للقرى أو الخروج منها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وفحصت هويات المواطنين، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج إلى الزاوية ومسحة لفترة، وتسببت اجراءاتها بأزمة مرورية خانقة.