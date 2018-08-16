الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بينهم نشطاء في حماس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، 21 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم نشطاء في حركة حماس وزوجة نائب مقدسي مبعد، فيما طالت الاعتقالات 4 صيادين قبالة بحر غزة، وجرى نقلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بتهمة مقاومة الاحتلال واستهداف المستوطنين والتحريض.

في قطاع غزة، ومع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة الصيد، اعتقلت البحرية 4 صيادين أثناء إبحارهم لمسافة 3 أميال وصادرت قاربيهم، واقتدتهم إلى جهة مجهولة.

وفي القدس المحتلة، نفذت شرطة الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة، حيث اعتقلت 4 فلسطينيين، بينهم نسرين دويات، وهي زوجة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون، من بلدة صورة باهر، كما اعتقلت ثائر الفاخوري قبل يوم من زفافه وشقيقه عبد الفتاح بعد مداهمة منزلهم في حي باب حطة بالبلدة القديمة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد عبيد نجل الأسير أحمد ياسين عبيد من منزله في قرية العيساوية بعد تفتيشه، وطالت الاعتقالات الأسير المحرر محمد مأمون الرازم من حي رأس العامود بسلوان وفتشت منزله، في حين استدعت شرطة الاحتلال الأسير المحرر رجائي الحداد الذي أفرج عنه قبل عدة شهور بعد أن قضى 20 عاما في سجون الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوة عسكرية شابين لدى اقتحامها لمخيم الجلزون، حيث داهمت دوريات الاحتلال المخيم، وشرع الجنود باقتحام المنازل والتحقيق مع الأهالي واحتجاز الشبان، فيما اعتقل الجنود، الشاب أحمد مصطفى سلامة، والشاب أحمد سامي أو صبري بعد اقتحام منزل عائلتيهما وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما اندلعت مواجهات في المخيم بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين انتشروا في حارات المخيم دون وقوع إصابات.

وتواصلت اقتحامات قوات الاحتلال في محافظة قلقيلية، حيث داهمت قوة عسكرية بلدة عزون واعتقلت الشاب أشرف أحمد عبد الحميد من عزون خلال مداهمات في منازل البلدة، كما لوحظ انتشار واسع لقوات الاحتلال على مداخل قلقيلية حتى ساعات الفجر.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، حيث اقتحمت قوة عسكرية بلدة تل، وتواجدت بعدة أحياء، وشنت حملة مداهمات طالت عددا من المنازل، واعتقلت المواطن سعيد حسن صيفي.

وشملت حملات الدهم عمليات تفتيش وتخريب للمنازل، بالإضافة إلى تفتيش عدد من المركبات، ومن بين هذه المنازل منزل الأسير محمد نمر عصيدة، والأسير المحرر حازم توفيق عصيدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم خمسة مواطنين لم تعرف هويتهم، من داخل مركبة على حاجز حوارة جنوب نابلس.