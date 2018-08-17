رويترز: الإعلان عن التهدئة في غزة قد يكون الأسبوع المقبل

قال مصدر أمني مصري، لـ"رويترز"، أمس، الخميس، إن الإعلان عن بنود اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل قد يكون الأسبوع المقبل "إذا ساعدت حركة فتح على ذلك".

وذكر المصدر أن القاهرة تضع اللمسات النهائية على بنود التهدئة، التي وصفها بأنها "هدنة طويلة الأمد"، تبدأ بتهدئة لمدّة عام، يتم خلاله التواصل لتمديدها لمدة أربع سنوات أخرى.

ومن شأن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى، تشمل تخفيف الحصار الذي قوّض اقتصاد القطاع وفاقم الأزمة الإنسانيّة في القطاع، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل رفات جنديين إسرائيليين.

وتوسّطت مصر في هدنة مؤقتة سمحت بإدخال البضائع إلى القطاع قبل عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.

فتح خارج مفاوضات القاهرة حتى الآن

ولم ينضم مسؤولون من فتح إلى مسؤولين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى لإجراء المحادثات في القاهرة بشأن الهدنة طويلة الأمد. لكن دعم حركة فتح حيوي لأي اتفاق، إذ تحتفظ الحركة بوجود قوي في القطاع، إضافة إلى هيمنتها على الضفة الغربية المحتلة بقيادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال المصدر المصريّ إنه كان من المتوقع أن يلتقي مدير المخابرات العامة المصريّة، عباس كامل، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، بعد محادثات مماثلة في إسرائيل، الخميس، لكنّ "انشغال عباس بدورة المجلس المركزي لمنّظمة التحرير" حال دون ذلك، لكن المصدر المصري أبلغ "رويترز" بأن ممثلين عن حركة فتح سينضمون للمحادثات في القاهرة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه لقاء كامل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، هذا الأسبوع، لكنه لم يفصح عن تفاصيل.

تخفيف الحصار

وعلاوة على فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة، وسّع الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصيد الخاصة بالقطاع من ثلاثة أميال بحرية إلى تسعة، قبالة الساحل الجنوبي، وستة أميال في شماليّ القطاع، وفق ما ذكره رئيس اتحاد صيادي غزة.

وأضاف المصدر الأمني المصري أن الهدنة الطويلة الأمد ستشمل، أيضًا، "فتح ممر بحري من غزة إلى قبرص تحت إشراف إسرائيلي، في حين تطالب الفصائل الفلسطينيّة برفع كامل للحصار عن غزة وفتح كل المعابر مع إسرائيل ومصر وتوفير ممر مائي.

وقال المصدر الأمني المصري إن الهدنة الطويلة الأمد تشمل، أيضا، إطلاق إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، ضمن صفقة تبادل للأسرى، غير أن مسؤولا فلسطينيا نفى لـ"رويترز" وجود أي محادثات بشأن تبادل الأسرى، وقال إن حماس ترفض خلط القضايا.

وتوسطت مصر في اتفاق للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، يتضمن أن تسلم حماس السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس. وعرقل نزاع بشأن تقاسم السلطة تنفيذ الاتفاق، لكن المصدر المصري قال إن القاهرة ما زالت تسعى لتحقيق تقدم في هذه القضية.