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قطاع غزة: 78 إصابة متفاوتة في المسير البحري الـ13

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 19:40

قطاع غزة: 78 إصابة متفاوتة في المسير البحري الـ13
(أ ب أ)
عرب 48 ووكالات

أصيب عدد من الفلسطينين بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسير البحري الثالث العشر، والذي ينظم تباعا كل يوم إثنين، منذ نحو 3 شهور، شمالي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام فقد وصل عدد المصابين إلى 78 مصابا، نتيجة إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع.

(أ ب أ)

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة، كما أطلقت قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين العزل المشاركين في المسير البحري، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص الحي، علاوة على حالات اختناق بالغاز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، قد قال في نبأ سابق إن 20 فلسطينيا أصيبوا بإصابات مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسير البحري.

(أ ب أ)

وكان قد انطلق المسير البحري الثالث عشر، عصر اليوم الإثنين، للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع، بمشاركة الآلاف لمساندة مراكب كسر الحصار التي انطلقت من ميناء غزة.

وعلم أن نحو 20 قاربا انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع.

وأكدت الهيئة المشرفة على المسير البحري أن "مسيرات العودة لن تتوقف حتى تحقق كامل الأهداف التي انطلقت من أجلها، وفي مقدمتها رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة، وإنهاء معاناة 2 مليون فلسطيني محاصر".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#المسير البحري
#الحصار
#قطاع غزة

من عرب 48

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