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وفد أمني مصري يصل غزة لترتيب زيارة كامل

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 13:03

وفد أمني مصري يصل غزة لترتيب زيارة كامل
الوفد الأمني المصري خلال اللقاء بهنية الخميس الماضي (عرب 48)
عرب ٤٨

وصل وفد أمني مصري، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، حيث التقي بقيادة من حركة حماس، وذلك لبحث سبل تثبيت "التهدئة" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وإتمام المصالحة بين فتح وحماس، وترتيب زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل للقطاع.

وترأس الوفد مصري وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والعميد همام أبو زيد.

وتأتي زيارة الوفد التي تعتبر الثانية خلال أقل من أسبوع، في إطار جهود الجانب المصري بغية إنجاز المصالحة الفلسطينية والشروع في مشاريع إعادة إعمار غزة بموجب تعهدات المجتمع الدولي.

والتقى الوفد المصري قبل عدة أيام في رام الله بوفد عن حركة فتح ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي.

وأتى اللقاء في رام الله، عقب زيارة للوفد المصري للقطاع يوم الخميس الماضي، التقها خلالها برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تم مناقشة الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار المفروض على غزة.

وتسبق زيارة الوفد الأمني المصري الزيارة المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة، حيث سيزور أيضا إسرائيل ورام الله والعاصمة الأردنية، عمان، حيث سيتم الترتيبات الخاصة لهذه الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#حماس
#فتح
#عباس كامل

من عرب 48

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