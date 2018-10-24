اعتقال 16 فلسطينيا أحدهم مشتبه بمساعدة منفذ عملية "بركان"

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما يواصل جنود الاحتلال البحث عن أشرف نعالوة من قرية شويكة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وشهدت مناطق مختلفة بالضفة مواجهات ليلية مع جنود الاحتلال، ففي حلحول زعم الجيش تعرض جنوده لعملية إطلاق نار واعتقال فلسطيني بشبهة ضلوعه في العملية، لكنه أتضح بأنه لم تسجل عملية إطلاق نار ويجرى التحقيق في الأسباب التي دفعت الجنود إطلاق النار صوب المنازل.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن قواته واصلت وللأسبوع الثالث على التوالي البحث عن منفذ عملية "بركان"، وزعم الجيش اعتقال شاب من بلدة ذنابة قضاء طولكرم تنسب له شبهات مساعدة المطارد نعالوة، ويأتي اعتقاله في سياق عملية خاصة نفذتها الأجهزة الأمنية، على حد قول الجيش.

وتركزت أعمال البحث والتفتيش في محافظة طولكرم وقرية شويكة وبلدة ذنابة، خلالها تم اقتحام العديد من المنازل وتفتيشها والتحقيق ميدانيا مع قاطنيها، كما زعم الجيش ضبط بندقيتين من صنع ذاتي.

واعتقل جنود الاحتلال الشابين جمال مهند كوع ومهدي أديب حج ابراهيم، فيما اقتحموا منازل أخرى وفتشوها في بلدة بيت ليد، وحققوا ميدانيا مع قاطنيها. كما نصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة في مناطق مختلفة في محيط طولكرم ودققوا في هويات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في مداهمات شنتها في محافظتي الخليل وبيت لحم، ففي مخيم العزة، اعتقل الجنود الشاب حسين جلال مطاوع بعد اقتحام منزله، أما في مخيم العروب، اعتقل الجنود الشقيقين محمد وجهاد الطيطي. كما فتش الجنود منازل في الخليل وبلدة بني نعيم.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال كل من آدم فادي علي عيشة، وأحمد عبد الرؤوف محمود، وسمير أكرم عطية بعد مداهمة منازلهم في العيساوية.