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قلقيلية: صفعه عمه فمات

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 15:45

قلقيلية: صفعه عمه فمات
الطفل شهاب علاء أبو شهاب
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم، الأربعاء، عمّ الطفل شهاب علاء أبو شهاب (6 أعوام) والذي أقرّ بأنه تسبب بمقتله دون قصد في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى نقل الطفل الذي كان يدرس في الصف الأول الابتدائي جثة هامدة إلى مستشفى "الوكالة" في مدينة قلقيلية، قبل يومين، وعلى عنقه آثار كدمات، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإحالة الجثة إلى معهد الطب العدلي، بهدف تشريحه، ومعرفة أسباب الوفاة.

ونقلت مصادر صحافية عن جدّة الطفل، فريدة، قولها إنّ حفيدها قُتل لـ"سبب تافه"، مشيرة إلى أنّ عمّه الذي يبيع الذرة أمام منزل العائلة في حيّ النقار بمدينة قلقيلية، طلب من الطفل أبو شهاب إحضار "كرتونة" من داخل المنزل كي يضع فيها أكواز الذرة، إلا أنه انشغل بأمر ما وتأخر دون أن يحضر "الكرتونة" التي طلبها عمّه.

وأضافت جدّة ضحية الجريمة أنه "إثر ذلك، صعد عمّ الطفل إلى الطابق الثالث ووجه له لطمة قوية، وتركه ثم نزل للأسفل، دون أن ينتبه إلى ما جرى للطفل نتيجة لطمته. وبعد مرور وقت قصير، جرى العثور على الطفل شهاب وهو في حالة إغماء، ونقله عمّه الذي لطمه إلى المستشفى القريب، حيث أقر الأطباء وفاته".

وختمت بالقول إنّ ما جرى ليس له أيّ دوافع وأسباب؛ فالأسرة تعيش سوية في عمارة واحدة، والطفل شهاب من بين ثلاثة أطفال وهو أصغرهم، وكان يعيش مع والده بعد طلاق والدته، مطالبة بـ"عدم التسرّع ومحاسبة الأطفال على أمور تافهة".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جرائم القتل
#الضفة الغربية
#قلقيلية
#شهاب علاء أبو شهاب
#الشرطة الفلسطينية

من عرب 48

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