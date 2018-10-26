ستة شهداء برصاص الاحتلال في غزة ورام الله

استشهد ستة فلسطينيين، عصر اليوم، الجمعة، خمسة بعد استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها مظاهرات الجمعة الحادية والثلاثين من مسيرات العودة، بعنوان "غزة صامدة وما بتركعش"، وواحد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، إن الشهداء هم محمد عبد النبي (27 عامًا)، ونصار أبو تيم (22 عاما)، وأحمد أبو لبدة (22 عاما)، وعايش شعث (23 عامًا).

ويقدّر المنظمون أعداد المشاركين بالآلاف، التي بدأها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية لتضليل قناصة الاحتلال.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت الغزيّين للنفير العام والحشد والمشاركة في فعاليات اليوم، التي بدأت عند الثالثة عصرًا.

وانطلقت مسيرات "العودة وكسر الحصار" في ذكرى يوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد أكثر من 200 مواطن، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.