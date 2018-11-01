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الاحتلال يقتحم سلوان ويعتقل محافظ القدس عدنان غيث

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 18:18

الاحتلال يقتحم سلوان ويعتقل محافظ القدس عدنان غيث
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث ومرافقه مهند شلهب، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث ومرافقه، بعد اقتحام نادي السلوان، الذي كان يتواجد فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسين. وتم الاعتداء على المتواجدين فيه ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المكان لفترة، ثم تم اعتقاله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شخصين آخرين تواجدا في المكان، وهما عبد بربر ورامي ناصر الدين.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تمنع سيارتي إسعاف تابعتين له من الوصول إلى نادي سلوان بعد الاعتداء على غيث وشبان آخرين.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت المحافظ غيث من داخل سيارته في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة في العشرين من الشهر الماضي، وأفرجت عنه بعد يومين، وأبعدته عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وفرضت عليه الحبس المنزلي لمدة سبعة أيام وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف شيكل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القدس المحتلة
#عدنان غيث
#قوات الاحتلال الإسرائيلي
#اقتحام
#اعتقال

من عرب 48

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