  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القدس: جماهير غفيرة في تشييع ضحايا "حادث الأغوار"

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 19:43

القدس: جماهير غفيرة في تشييع ضحايا "حادث الأغوار"
عرب ٤٨

شيع المقدسيون، مساء اليوم الأحد، ضحايا حادث الطرق الذي وقع في شارع 90، صباح اليوم الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه الآلاف، من باحات المسجد الأقصى المبارك للمقابر القريبة.

يذكر أن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، هوية ضحايا الحادث الذي وقع جراء اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة؛ وهما شقيقان من وادي الجوز، رجائي زاهدة (43 عاما) ولطفي زاهدة (51 عاما)، وأحمد زياد الأيوبي من بلدة الزعيم (في العشرينات من عمره)، ومجد ناصر سمارة من كفر عقب (في العشرينات من عمره)، ومجد حلمي عسلية من كفر عقب (في العشرينات من عمره)، والضحية السادسة، علاء قرش (في الثلاثينات من عمره).

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غور الأردن
#شارع 90

القدس: جماهير غفيرة في تشييع ضحايا "حادث الأغوار"

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: شهيد متأثرًا بجراحه في مستشفى "سوروكا"
غزة: شهيد متأثرًا بجراحه في مستشفى "سوروكا"

2018-11-04

تغريم الأشبال بـ62 ألف شيكل وأوامر إدارية بحق 33 أسيرا
تغريم الأشبال بـ62 ألف شيكل وأوامر إدارية بحق 33 أسيرا

2018-11-04

الاحتلال يقتحم مقر وزارة ومحافظة القدس
الاحتلال يقتحم مقر وزارة ومحافظة القدس

2018-11-04

الأكثر قراءة

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

2018-11-03
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

2018-11-03
أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

2018-11-03
ملامح خطّة إدري: المزيد من أفراد الشرطة داخل المدن والقرى العربية

ملامح خطّة إدري: المزيد من أفراد الشرطة داخل المدن والقرى العربية

2018-11-03
قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

2018-11-03