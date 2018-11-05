تعليق العمل بكرم أبو سالم لفرض السلطة رسوما على الشاحنات

شرعت شركات النقل المنبثقة عن جمعية النقل البري في قطاع غزة تشويشات وتعليق العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك بدءا من اليوم الإثنين، احتجاجا على فرض السلطة الفلسطينية رسوما على شاحنات النقل في المعبر.

ووفقا للجمعية، فإن شركات النقل طالبت من السائقين التوقف عن العمل في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات العاملة في المعبر، حيث تقدر الرسوم 30 شيكلا للشاحنة الواحدة كرسوم دخول وميزان لحمولة الشاحنة.

ووصفت جمعية النقل قرار فرض الرسوم "بالمجحف لأنه يشكل عبئا على سائقي الشاحنات في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتدني نسبة الواردات للقطاع، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية".

وأكدت أنها أصدرت التعليمات للسائقين ولشركات النقل بتعليق العمل في المعبر، حتى يتم إلغاء قرار فرض الرسوم، كما أنها طالبت السلطة الفلسطينية وهيئة المعابر بالتراجع عن القرار والامتناع عن فرض رسوم على الشاحنات.

إلى ذلك، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، أمس الأحد، أماكن استلام الوقود والغاز والإسمنت والبضائع وكيفية وصولها للجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم.

ويأتي ذلك، عقب سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال شاحنات من الوقود القطري لصالح محطة التوليد الوحيدة في غزة، في الوقت الذي عارضت السلطة الفلسطينية تلك الخطوة، حيث قالت إن "المساعدات الواردة إلى غزة يجب أن تمر عبرها".