الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة ويصادر 356 دونما بالأغوار

في الوقت الذي وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يدها على 356 دونما في الأغوار الشمالية، واصل جيش الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية خلالها تم اعتقال 19 فلسطينيا بزعم مقاومة جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووفقا للناشط الحقوقي، عارف دراغمة، فإن أحد الرعاة وجد الإخطار بالمصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أثناء رعيه مواشيه بالقرب من خلة "مكحول"، مضيفا أن الاحتلال وضع قبل أيام إخطارا عند أحد الأعمدة الكهربائية المزودة لمعسكرات جيش الاحتلال في المنطقة.

أما على صعيد التضييق على الفلسطينيين في الضفة، اعتقل جنود الاحتلال 19 شابا خلال مداهمة منازل في مناطق مختلفة بالضفة، وزعم الجيش أن المعتقلين تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجيش والمستوطنين.

في محافظة رام الله، اقتحم جيش الاحتلال مخيم الجلزون وشرع بعمليات تفتيش ودهم، خلالها اعتقل الشقيقيْن عامر ومهدي الظاهر من منزلهما.

بينما في مدينة سلفيت اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر أدهم إسماعيل صابر من بلدة الزاوية، كما اعتقل محمد عصام خالد وأحمد شعبان نوفل من منزليهما في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام جنود الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وبحسب مواطنون، فإن جنود الاحتلال اقتحموا محالا تجارية وخلعوا أبوابها في عزون في حين ألقى الشبان زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال وسط مواجهات، في حين نصبوا عدة حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية في محافظة قلقيلية.

إلى ذلك، هددت قوات الاحتلال الناشط إبراهيم عوض الله، من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، من المشاركة في الفعاليات الوطنية، المقاومة للاحتلال.

وقال عوض الله لـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل والده فجر اليوم، بطريقة وحشيه وقاموا بالعبث في كافة محتويات الغرفة الخاصة به، مشيرا إلى أنه تم فحص جهاز حاسوبه، وجهازه الخلوي.

وأضاف، أنه تم التحقيق معه حول نشاطه الإعلامي وعلاقته المباشرة مع وسائل الإعلام، من خلال تزويدهم بالأخبار والصور، وتوجيه التهمة له أنه المسؤول عن تنظيم الفعاليات المقاومة للاحتلال في قريته، وهددوه بعدم مواصلة ذلك وإلا سيتم اعتقاله.