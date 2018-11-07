اعتقالات بالضفة ومواجهات خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف

في الوقت الذي واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والتفتيش وتنفيذ الاعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي وفرت الحماية لمجموعات من المستوطنين التي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، قبر يوسف في نابلس.

ووفقا لشهود عيان، فإن 20 دورية وآليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، فيما تواجدت قوة من الجيش في منطقة الضاحية، تمهيدا لدخول المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوس تلمودية.

واندلعت مواجهات قرب مخيمي بلاطة وعسكر، إذ أغلق الشبان الطرق بالإطارات المشتعلة ورشقوا آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما أطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، مما ادى لوقوع إصابات بالرصاص المعدني وحالات اختناق بالغاز.

إلى ذلك، وصلت الحافلات التي تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، قادمين من حاجز بيت فوريك تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، حيث زعم الجيش أنه أقدم على تفكيك عبوات ناسفة عثر عليه بالقرب من المكان.

وواصلت قوات الاحتلال شن حملات التفتيش والاعتقالات، إذ اعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد مجاهد رضوان بعد إيقاف مركبته وسط بلدة عزون خلال مواجهات واسعة شهدتها البلدة، تخللها إطلاق واسع للقنابل الغازية والرصاص.

ومع مرور 4 أسابيع على عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت شابين بمخيم نور شمس وداهمت منزل المطارد أشرف نعالوة في قرية شويكة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا مخيم نور شمس واعتقلوا الشابين علاء شبرواي ومحمد العزب واعتدوا على المواطنين في حملة تفتيش واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية شويكة وداهمت منزل المطارد نعالوة وفتشته ومشطت المنطقة الواقعة شمال مدينة طول كرم، ويأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش، أمرا عسكريا، بهدم منزل عائلة نعالوة وإمهالها حتى يوم الأحد المقبل للالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

كما واصل جيش الاحتلال التضييق على قيادات الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي، حيث اعتقلت قوة عسكرية، النائب محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وجرى نقله إلى مكان مجهول.