الاحتلال يهدم عمارة سكنية في مخيم شعفاط

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق، في ضاحية راس شحادة، في مخيم شعفاط. وتعود العمارة إلى عائلة السعيري، وهي متاخمة لمقاطع جدار الفصل العنصري.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم واقتحمت منطقة الحي السكني في راس شحادة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وفرضت طوقا عسكريا في محيط عملية الهدم.

ودفع الاحتلال بـ4 جرافات ومعدات عسكرية للمخيم لهدم العمارة، وأبدى السكان خشيتهم من مواصلة الاحتلال عملية هدم منازل ومنشآت بالمخيم، بحجة البناء دون تراخيص.

وهدمت بلدية الاحتلال، أمس الثلاثاء، محلا تجاريا يعود للمواطن محمد عبد عودة في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث حاصرت العشرات من شرطة الاحتلال المحل من جميع الجهات، واعتدت بالضرب عليه وعلى نجله عبد، وشقيقه محمود، وأبعدوهم عن المكان حتى تم هدم المحل.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال، منزلين في حي الأشقرية ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.

وحاصرت شرطة الاحتلال منزلي عائلة المقدسي كامل محمد الرجبي من جميع الجهات وأجبرتهم على الخروج بالقوة، وشرعت بالهدم دون السماح لهم بإخراج كافة محتويات وأثاث المنزلين.

وبنت العائلة المنزلين التي تقدر مساحتهما 140 مترا مربعا، قبل أربعة أشهر، لأن العائلة كانت تعيش في بيت مستأجر.

ويعيش في المنزلين كامل الرجبي وعائلته المكونة من 7 أفراد، ونجله عادل وزوجته وخمسة أولاد.