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الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق ويمنع دخوله للضفة

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 18:07

الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق ويمنع دخوله للضفة
عرب ٤٨

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، إلى التحقيق في معتقل المسكوبية في القدس.

وفي موازاة ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمنع غيث من الدخول أو التواجد في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بزعم أن المحافظ يمارس التحريض ويشكل خطرا على أمن دولة الاحتلال.

وأمهلت سلطات الاحتلال غيث مدة 72 ساعة للاعتراض على الأمر العسكري، بينما استدعته لاستكمال التحقيق صباح يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أجرت سلسلة تحقيقات ضد غيث على خلفية اعتقال السلطة الفلسطينية أحد سكان مدينة القدس المحتلة ويحمل جنسية أجنبية، في أعقاب ضلوعه في بيع عقارات للمستوطنين.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القدس المحتلة
#عدنان غيث
#تحقيق

من عرب 48

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