جنين: إصابتان بالرصاص الحي واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال

أصيب، اليوم الخميس، شابان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا وداهمت عشرات المنازل، التي عرف من أصحابها: رجب وأحمد أبو خليفة، أبو عبادة الشلبي، ونسيم قصار، ومنازل لعائلة السعدي، واعتقلت الشاب محمد سليمان السعدي في العشرينات من العمر.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة الشابين محمد أحمد الحصري، وأحمد محمد أبو الهيجا بالرصاص الحي بالساق، وآخرين بشظايا قنابل الصوت، إلى جانب عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية طورة جنوب غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة علار شمال طولكرم بعد مداهمة منازلهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أسعد زياد مثقال شديد (28 عاما)، ومؤمن جهاد خاروف (23 عاما)، ومالك جهاد خاروف (20 عاما).