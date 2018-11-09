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بعد احتجاز الاحتلال لجثمانه 53 يومًا: تشييعُ الشهيد عليّان

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 22:02

بعد احتجاز الاحتلال لجثمانه 53 يومًا: تشييعُ الشهيد عليّان
من التشييع
عرب ٤٨

شيّع مئاتُ الفلسطينيين في مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد عليان (26 عامًا) إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

ووصل جثمان الشهيد، إلى منزل ذويه، من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ونُقل الجثمان إلى المسجد الكبير حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى. وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

و في وقت سابق من مساء اليوم، سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عليان لطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني عند معسكر "عوفر"، بعد أن كان محتجزا لديها منذ 53 يوما.

واستشهد عليان في 18 من أيلول الماضي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في حي المصرارة بالقدس المحتلة، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث تُرك لساعات، ولم يُسمح للطواقم الطبية تقديم المساعدة له.

وتحتجزُ سلطات الاحتلال جثامين 33 شهيدا، منذ عام 2016، من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قلنديا
#مخيم قلنديا
#تشييع شهيد
#احتجاز جثمان

من عرب 48

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