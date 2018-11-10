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شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال قرب رام الله

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 18:09

شهيد متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال قرب رام الله
(فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية مساء اليوم السبت، عن استشهاد الشاب محمد إبراهيم شريتح (28عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله قبل نحو أسبوعين.

وفارق شريتح الحياة في المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان، بعد إصابته الحرجة التي كان قد أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال الذي أطلق في حينه، الرصاص الحي العشوائي على المتظاهرين ضد مصادرة الأراضي، حيث استشهد عثمان لدادوة وجرح 20 آخرون بينها حالات خطيرة.

وتجمع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة أمام المستشفى وهتفوا بعبارات تدعو للرد على استشهاد شريتح. وتشهد القرية مواجهات أسبوعية على خلفية محاولات الاحتلال والمستوطنين مصادرة منطقة متنزه يملكها أهالي القرية تسمى "نعلان".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#شهد
#المزرعة الغربية
#الاحتلال
#رام الله
#مواجهات

من عرب 48

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