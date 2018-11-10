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مسيرة بالخليل تطالب بتحرير جثامين الشهداء

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 17:16

مسيرة بالخليل تطالب بتحرير جثامين الشهداء
أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨

شارك المئات من أهالي الخليل بعد عصر اليوم السبت، في المسيرة التي نظمتها وبادرت إليها القوى والفعاليات الوطنية والشعبية، حيث طالبت بتحرير جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في المسيرة، تصعيد النضال وتكثيف المسيرات في مختلف محافظات الضفة، حتى يتحقق الهدف في تحرير جثامين الشهداء ودفنهم في المقابر الفلسطينية

كما شددوا على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية على أرض الواقع، للوقوف صفا واحدا أمام هجمات واعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 253 جثمانا لفلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وسبق أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال.

وبحسب مشروع القانون، سيكون بمقدور الشرطة عرقلة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا ما توقعت بزعم وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الخليل
#احتجاز
#الاحتلال
#جثامين الشهداء
#مسيرة
#تحرير

من عرب 48

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