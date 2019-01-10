الضفة: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا خلال عمليات دهم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في عدة مدن فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، أن قواته اعتقلت 18 فلسطينيا ممن يصفهم "بالمطلوبين" لديه، للاشتباه بهم بتنفيذ "أعمال عنيفة ضد قوات أمن أو مدنيين يهود".

كما أعلن تعرض قواته لإلقاء عبوة ناسفة (يدوية الصنع) في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، لافتا لعدم وقوع إصابات.

كما قال إنه عثر على مركبة في مدينة الخليل أمس، حاولت الهرب من المكان، وبعد مطاردتها تم إيقافها وإيجاد سلاح من نوع M16، ومسدسين وذخيرة كبيرة فيها.

وأوضح أنه تم اعتقال سائق المركبة واقتيد للتحقيق، في حين تمكن مشتبه آخر من الانسحاب من المنطقة.

وبحسب المصادر الفلسطينية في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدتي كفر قدوم وعزون، وفتيين من كفر نعمة غرب رام الله، كما واعتقلت 3 أسرى من مدينة جنين ومخيمها.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين على الأقل من محافظة الخليل، إلى جانب احتجازها لشابين من دورا والتحقيق معهما ميدانيا والاعتداء عليهما، ونهبها لمبلغ من المال خلال اقتحامها منزلا لعائلة القواسمي بالمدينة.

وفي مادما جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال البلدة ومصادرتها مركبتي الأسير المحرر عمّار ياسين قُط ووالده.