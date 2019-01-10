3 إصابات باقتحام قوات الاحتلال وسط رام الله

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية حي المصيون وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان من المدينة أسفرت عن إثابة ثلاثة شبان. وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الواقعة بين الحي وقرية رافات.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان، الذي القوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال عمارة في المنطقة المذكورة. وتأتي هذه الاقتحامات استمرارا لعدوان الاحتلال الذي يستهدف مدينتي رام الله والبيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط فندق "سيزار" في حي الماصيون، كما اقتحمت محال تجارية وقامت بتفتيشها، كما قامت بتفتيش المركبات.

من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني السابق، عزيز كايد، عقب استدعائه لمقابلة في معسكر "عوفر" غرب رام الله اليوم.