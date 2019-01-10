  2. فلسطينيات
  3. أخبار

3 إصابات باقتحام قوات الاحتلال وسط رام الله

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 18:37

3 إصابات باقتحام قوات الاحتلال وسط رام الله
قوات الاحتلال في اقتحام سابق لرام الله (وفا)
عرب ٤٨

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية حي المصيون وسط مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان من المدينة أسفرت عن إثابة ثلاثة شبان. وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الواقعة بين الحي وقرية رافات.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان، الذي القوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال عمارة في المنطقة المذكورة. وتأتي هذه الاقتحامات استمرارا لعدوان الاحتلال الذي يستهدف مدينتي رام الله والبيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط فندق "سيزار" في حي الماصيون، كما اقتحمت محال تجارية وقامت بتفتيشها، كما قامت بتفتيش المركبات.

من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني السابق، عزيز كايد، عقب استدعائه لمقابلة في معسكر "عوفر" غرب رام الله اليوم.


#رام الله
#حي المصيون
#قوات الاحتلال
#مواجهات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الوفد الأمني المصري في غزة: توافق حول 3 محاور
الوفد الأمني المصري في غزة: توافق حول 3 محاور

2019-01-10

هنية يلتقي وفد المخابرات المصرية لبحث مستجدات معبر رفح
هنية يلتقي وفد المخابرات المصرية لبحث مستجدات معبر رفح

2019-01-10

السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة
السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

2019-01-10

الأكثر قراءة

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

2019-01-10
فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

2019-01-10
مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

2019-01-10
حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

2019-01-10
بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

2019-01-10