واينت: الاحتلال يمنع تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

قال مسؤول إسرائيل رفيع لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "واينت"، مساء السّبت، أنه لا تجميدَ رسميًا لتحويل المنحة القطرية لقطاع غزّة، إلا أنه لن يتم تحويلها هذا الأسبوع أيضًا، للأسبوع الثاني على التوالي.

وعزا المسؤول الإسرائيلي القرار إلى التظاهرات التي شهدها السياج الحدودي، مساء الجمعة الماضي.

ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، انتقادات من سياسيين إسرائيليين ينافسونه في الانتخابات الإسرائيليّة، بسبب تحويل دفعات المنحة القطريّة إلى غزة.

وكان من المفترض أن تحوّل الدفعة الثالثة الخاصة بدفع رواتب موظفي القطاع، الأسبوع الماضي، قبل أن يجمّدها الاحتلال بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة".

وكانت قطر تعهدت بتقديم منحة قيمتها 150 مليون دولار لغزة ستصرف على مدى ستة أشهر، خصصت 60 مليونا لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ومساعدات نقدية لدفع رواتب موظفي القطاع.