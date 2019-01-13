شهيد متأثرا بجروح أصيب بها بمسيرة العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بعد عصر اليوم الأحد، استشهاد أنور محمد قديح (33 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في رقبته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرة العودة قبل عدة أسابيع شرق خان يونس.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، باستشهاد أنور محمد قديح متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الرقبة قبل عدة أسابيع.

واستشهدت، مساء الجمعة، أمل مصطفى الترامسي (43 عاما)، برصاص جيش الاحتلال ي أثناء مشاركتها في الجمعة الـ 42 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

وأدى قمع الاحتلال الدموي للمشاركين في مسيرات العودة لاستشهاد أكثر من 246 فلسطينيا، منهم 44 طفلا، وست إناث، كانت آخرهم الشهيدة الترامسي، وإصابة نحو 26 ألف فلسطيني بجراح مختلفة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي في مسيرات العودة السلمية، قرب السياج الأمني مع قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وكسر الحصار عن قطاع غزة.