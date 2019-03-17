اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة وأمين فتح بالقدس

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 10 مواطنين خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت شرطة الاحتلال أمين سر إقليم "فتح" في القدس.

وتركزت الاعتقالات في محافظة طولكرم، حيث قامت قوات الاحتلال بالانتشار في مدينة طولكرم شوارعها، وتفتيشها منازل مواطنين، واستجوابهم.

واقتحم جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن جبريل بلحاوي في ضاحية إرتاح، وفتشوا منزله وخربوا الممتلكات، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أسيد الخولي، واستجوبوا ساكنيه.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد علي غنيم (17 عاما) من قرية الخضر بعد دهم منزل والده وتفتيشه، وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق أهالي القرية طالت عددا من الشبان والفتية.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أمين سر حركة فتح-إقليم القدس شادي المطور، عقب دهم منزله، وحولته إلى أحد مراكزها، للتحقيق معه.

في محافظة نابلس، اعتقل جنود الاحتلال 3 شبان من مخيم بلاطة خلال مرورهم على حاجز حوارة، حيث تم فرض إجراءات عسكرية مشددة على الحاجز، وعرقة دخول المركبات إلى نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من مخيم جنين للاجئين غربي المدينة، وصادرت مركبتهما الخاصة، عقب توقيفهما على حاجز عسكري. وأوقف جنود الاحتلال مركبة فلسطينية، واحتجزوا من فيها، قبل أن يعتقلوا الشابين صلاح عادل بني غرة، وأحمد إبراهيم أبو راغة، ونقلهما لجهة غير معلومة.

وداهمت قوات الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، مدينة سلفيت وقرية خربة قيس، وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباني شمال رام الله، واللبن الشرقية وعمورية، جنوب نابلس، واقتحم جنود الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة، وسط اندلاع مواجهات.