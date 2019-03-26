إخطار بهدم منزل الشهيد أبو ليلى واعتقالات بالضفة

سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عائلة الشهيد عمر أبو ليلى إخطارا بهدم منزلها في بلدة الزاوية غرب سلفيت، فيما شن جيش الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية اعتقل خلالها 9 فلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن جنوده اعتقلوا تسعة فلسطينيين، ممن وصفهم بـ"المطلوبين"، وذلك بدعوى ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية. وزعم جيش الاحتلال، ضبط أسلحة ووسائل قتالية في بلدة بيت فجار قرب بيت لحم وأبو ديس بالقدس المحتلة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وسلمت العائلة إخطارا بهدم الشقة التي سكن بها أبنها عمر الذي نفذ عملية سلفيت، وأسفرت عن مقتل جندي ومستوطن وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة أبو ليلى حتى 31 آذار/مارس الجاري للاستئناف على أمر الهدم.

بالإضافة إلى ذلك، وقع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، اللواء نداف بادان، أمس الإثنين، أمرا بمصادرة وهدم المنزل الذي سكن فيه عرفات الرفايعة الذي تتهمه النيابة العامة الإسرائيلية بقتل المستوطنة المجندة أوري أنسباخر بالقرب من غابات القدس، وتم التوقيع على الأمر بعد أن رفض استئناف العائلة إلغاء إخطار الهدم، حيث سيدخل الأمر حيز التنفيذ في 28 آذار/مارس الجاري.

وعلى صعيد الاقتحامات والمداهمات، في محافظة رام الله، اعتقلت عناصر من المستعربين 3 طلاب في جامعة بيرزيت هم توفيق أبو عرقوب، حمزة أبو قرع، عدي نخلة، حيث اعتقلوا بعد اقتحام لحرم الجامعة. وداهم الجنود مخيم الجلزون، وصادروا تسجيلات المراقبة من محلات تجارية ومنازل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود غالب صلاح الدين، ومحمد عبد الحميد الخطيب من حزما شرق القدس، وجرى اعتقال أبو العز ربيع، وأبو مشعل ربيع من أبو ديس، إضافة إلى عامر نظمي العجلوني من الخليل، كما اقتحمت منزلا في حي كفر سابا بقلقيلية.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عدي سالم (منفذ عملية الطعن في سجن النقب) في قرية الشواورة وعاثت فيه فسادا، كما سلمت بلاغ استدعاء للمحرر الناشط قتيبة عازم من سبسطية شمال نابلس لمراجعة مخابرات الاحتلال.