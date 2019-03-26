تضرر 530 وحدة سكنية من غارات الاحتلال على غزة

كشف مسؤول فلسطيني عن حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي الذي تجدد على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، والذي تضمن استهداف مبان سكنية ومقرات مدنية ومواقع للفصائل الفلسطينية وأراضي زراعية.

وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، مفيد الحساينة، الثلاثاء، تضرر 530 وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي؛ بفعل القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال الحساينة، في بيان، إن "30 وحدة سكنية هدمت كليا فيما بلغ عدد الوحدات التي تعرضت للأضرار الجزئية 500 وحدة وذلك بفعل الغارات الإسرائيلية على القطاع".

وأضاف أن "طواقم وزارته الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام" .

وشدد الحساينة على أن وزارته "تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الإعمار".

وشنت مقاتلات إسرائيلية، بين مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على أهداف عديدة في أنحاء غزة؛ بادعاء الرد على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب.‎

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

وأعلنت "حماس" نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه رصد صاروخا أُطلق من قطاع غزة، وسقط جنوبي البلاد، في منطقة مفتوحة قرب المجلس الاستيطاني "أشكول".