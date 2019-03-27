إصابات إحداها خطيرة بالدهيشة واعتقال 17 فلسطينيا بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 17 فلسطينيا، فيما أصيب 4 شبان بجروح بين المتوسطة والخطيرة بمواجهات مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم الدهيشة.

في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب 4 شبان بالرصاص الحي بينهم مسعف وصفت جراحه بالخطيرة، في مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم فجر اليوم الأربعاء، واعتقلوا ثلاثة شبان.

ووفقا لشهود عيان، اندلعت مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس-الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المخيم، حيث أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 3 شباب بأعيرة نارية في الصدر، والكتف، واليد، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانتشر جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة في أزقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط إطلاق الرصاص.

وقام جنود الاحتلال باعتقال ثلاثة شبان من المخيم هم: محمد رزق هماش، ومحمود وليد اللحام، ومعالي عيسى معالي، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا بالضفة، منهم 10 شبان اعتقلوا من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وسلمت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لعدد من الشبان في دير أبو مشعل والخليل، وتأتي الاعتقالات بالقرية بعد حملة تهديدات ومنشورات أطلقتها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية على خلفية رشق شبان مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة على الطريق الاستيطاني شمالي القرية.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء: علي راسم البرغوثي، ومحمد الماكن، وبراء ذيب الهندي، ومحمد رشاد زهران، ومحمود نافع، وأكرم فاتح سمحان، وعادل هيثم عطا، ويوسف نظمي عطا، ومنصور عطا وأحمد عطا، دير أبو مشعل قضاء رام الله، ومحمد البيطار من رام الله، ومحمود وليد اللحام، وعالي معالي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والفتى المحرر عبادة عواد، نابلس، وقسم باسم، والفتى سلطان عامر جنين، كما تم اعتقال شبان من عائلة القاضي في ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

في القدس، زعمت شرطة الاحتلال أن سيارة يقودها شاب مقدسي دهست إسرائيليين في القدس فجر اليوم، وفرت من المكان، وأنها أوقفت شابين للاشتباه بأن خلفية الحادث "قومية".