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البيرة: إصابة 8 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بينهم صحافيّ 

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 15:44

البيرة: إصابة 8 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بينهم صحافيّ&nbsp;
من اعتداء سابق للاحتلال (نشطاء - فيسبوك)
عرب ٤٨

أُصيب 8 فلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالرأس، والعشرات بالاختناق، بينهم مصور وكالة "وفا" بهاء نصر، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسيرة سلمية نصرة للأسرى انطلقت من أمام جامعة بيرزيت، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت لها الحركة الطلابية في الجامعة، نصرة للأسرى الذين يتعرضون لهجمة وحشية من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، واحتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة واعتقال ثلاثة من طلبتها، ما أدى إلى إصابة 8 شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بينهم مصور وكالة "وفا" بهاء نصر.

وأُطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه الطواقم الصحافية والطبية المتواجدة في المكان، كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحافيين المتواجدين في المكان، وأطلقوا صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وهددوهم بإطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا المنطقة، ومنعوهم من تغطية الأحداث.

وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار في محاولة لاعتقال الشبان.

وكانت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الطلبة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#إصابات
#الاحتلال
#البيرة
#رام الله
#الأسرى في السجون الإسرائيلية
#جامعة بيرزيت

من عرب 48

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