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غزة: الاحتلال يغلق المعابر ويمنع الصيادين من دخول البحر

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 18:03

غزة: الاحتلال يغلق المعابر ويمنع الصيادين من دخول البحر
معبركرم أبو سالم (أرشيفية)
عرب ٤٨

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معابر ومنافذ قطاع غزة التجارية والبحرية والخدماتية، أمام حركة تنقل البضائع والأفراد والصيادين، لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الثالث على التوالي تحت ذرائع وحجج واهية.

وتُغلق سلطات الاحتلال معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع أمام تنقل الأفراد والحالات الإنسانية والمرضى والتجار، إضافة إلى منع دخول الصيادين إلى بحر القطاع لممارسة مهنة الصيد.

وكان الاحتلال قد أغلق معابر قطاع غزة ومنع الوصول إلى بحر القطاع، بحجة إطلاق صاروخ من غزة على تل أبيب، الإثنين الماضي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سلطات الاحتلال
#معابر ومنافذ القطاع
#الغرفة التجارية

من عرب 48

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