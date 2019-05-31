الغزيون يتظاهرون في "يوم القدس العالمي"

توافد آلاف الغزيّين، اليوم، الجمعة، إلى مخيّمات العودة الكبرى شرقيّ القطاع، للمشاركة في فعاليّات الجمعة الستّين من مسيرات العودة، التي حملت هذا الأسبوع اسم "يوم القدس العالمي".

ويتظاهر الغزّيون رغم أجواء الحر الشديد والصيام ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأكّدت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، الأسبوع الجاري، على حق الشعب الفلسطيني في "خيار المقاومة من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني الثابت"، وشدّدت "لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولًا هابطة"، معتبرة أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو جلاء الاحتلال".

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، دعا إلى أوسع مشاركة الجمعة في يوم القدس العالمي.

وقال خلال مشاركته في فعاليّات المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية أمس، الخميس، إن وعي جماهير الأمة "لن يُزيّف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد".

وانطلقت مسيرات العودة ذكرى يوم الأرض بالثلاثين من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلميّة حاشدة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 317 فلسطينيًا؛ منهم 12 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.