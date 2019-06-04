اعتقال 12 فلسطينيا بالضفة والقدس وتوغل محدود بغزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال 12 فلسطينيا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما توغلت آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 9 شبان خلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية، كما جرى اعتقال 3 شبان من القدس.

ووفقا لبيان الجيش، جرى تحويل جميع المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر ندي سائد شراب من منزله في قرية عورتا، والأسير المحرر محمود مصطفى عصيدة من منزله في قرية تل.

بينما في محافظة رام الله، جرى اعتقال الشاب محمد ناصر عبدة من منزله في قرية كفر نعمة، والفتى محمد الشني من منزله في مخيم الجلزون للاجئين، ومحمد عبد الرحمن حماد من منزله في بلدة سلواد، والطالب بجامعة بيرزيت محمد عبيد من منزله في قرية أبو فلاح.

أما في شمال الضفة الغربية، تم اعتقال معتز يوسف أبو فراشة من بلدة قباطية فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت وداهمت منزلًا في بلدة "سيلة الحارثية" غرب جنين.

واندلعت مواجهاتٍ في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز، كما استهدف شبان قوات الاحتلال بعبواتٍ ناسفة على مدخل بلدة عَزون.

وفي محافظة الخليل، أعاد جنود الاحتلال اعتقال الأسير المحرر علاء صبري فريج الرجبي من منزله في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، والشاب شمس الخياط من منزله بمنطقة الحاووز في المدينة، والشاب كرم يوسف اخليل من منزله في بلدة بيت أمر.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال 3 شبان من مخيم شعفاط بزعم قيامهم بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال.

بينما في قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية وجرافات للاحتلال ي صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مزارعون بتوغل محدود لـ 6 جرافات عسكرية للاحتلال، انطلاقا من "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشروعها بأعمال تجريف في المنطقة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق تفاهمات التهدئة الموقعة مع فصائل المقاومة الفلسطينية برعايةٍ مصرية، من خلال الاستهداف اليومي للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، والتوغلات المحدودة بأراضي المواطنين.