الاحتلال نفذ 43 عملية هدم بالضفة خلال تموز

أفاد تقرير صدر، اليوم الأحد، عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر تموز/يوليو الماضي، 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار بالضفة الغربية.

ووفقا للتقرير، فإن شهر تموز شهد أكبر عملية هدم في السنوات الأخيرة، حيث هدمت عشرات المنشآت، كما هدم الاحتلال 100 شقة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة، من بين 237 شقة أخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى.

وقال مدير مركز القدس، عماد أبو عواد، إن السياسة الإسرائيلية الممنهجة في عمليات الهدم، باتت تؤكد توجهات الاحتلال نحو تمييز مناطق جغرافية مُعينة في الضفة الغربية من أجل ضمها إلى دولة الاحتلال، إلى جانب كون السياسة تهدف إلى معاقبة الفلسطيني وقتل روح الصمود والتحدي في أرضه، وتفتيت ما يُبديه الفلسطيني من تعلق في أرضه ووطنه.

ولفت أبو عواد إلى أن الهدم في وادي الحمص، يؤكد أن الاحتلال تجاوز ما يُشاع حول نيته ضم مناطق "ج" فحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقر سيطرة السلطة الفلسطينية عليها وفق اتفاق أوسلو.

وأكد أن هذا يشير إلى أنّ حكومة الاحتلال، لم تعد ترى في تلك الاتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه دور وظيفي لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين، بمعنى حكم ذاتي مصغر على شاكلة بلديات، دون وجود سقف سياسي لهذا الوجود.