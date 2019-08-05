اعتقالات بالضفة والعيسوية واستهداف للصيادين ببحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 17 فلسطينيا بحملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال قوارب الصيادين في بحر غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة، فيما تم اعتقال 4 فلسطينيين بالقدس جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، واعتقلت عددا من الشبان واستدعت آخرين عقب اقتحام منازلهم داخل المخيم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا كل من: جمال هاشم جنازرة، وإيهاب كمال جوابرة، والفتى عبيدة أكرم جوابرة، وأحمد رأفت البدوي وعنان نضال الشريف.

كما سلم جنود الاحتلال عددا من المواطنين بلاغات مقابلة لمخابراتها، عرف من بينهم: محمد ناصر البدوي، والطفل علي حسن الشريف، وأبي جوابرة وإياس هاني جعارة.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الفتيين محمود علي العمور ومؤمن راتب العمور عقب اقتحام منزليهما في بلدة تقوع.

وفي محافظة طولكرم، داهمت الاحتلال حارة المنشية في مخيم نور شمس واعتقلت المواطن عصام العالول ونجله ليث بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من محيط مسجد الأربعين الكبير في بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد غاصب عبيد، ومحمد وائل عبيد، وحولتهما إلى أحد مراكزها في القدس المحتلة للتحقيق معهما.

وفي قطاع غزة، جددت الزوارق الحربية للاحتلال الاعتداء على قوارب الصيادين في بحر غزة.

وفتحت الزوارق الحربية رشاشات المياه العادمة صوب مركبين بمحاذاة الشيخ عجلين غرب غزة ما أدى لإصابة الفتى عبد الله أبو ريالة بالإغماء وسقوطه في البحر.

وقال منسق لجان الصيادين، زكريا بكر، إن الفتى سقط بعد أن تم توجيه رشاشات المياه العادمة بشكل مباشر باتجاه جسده.

وتمكن الصيادون من نشل الفتى ونقله إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.