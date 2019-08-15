حماس لغانتس: رد المقاومة سيكون أضعاف المرات السابقة

أصدرت حركة حماس، اليوم الخميس، بيانا ردت من خلاله على تهديد رئيس تحالف "كاحول-لافان"، بيني غانتس، الذي توعد بالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة، قائلة إن رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة.

وقالت حماس في البيان إن تهديدات غانتس ضد قيادة حماس، هي محاولة لكسب أصوات اليمين في المجتمع الإسرائيلي، ودعت حماس غانتس لـ"تذكر حين كان رئيساً للأركان، كيف كان رد المقاومة على العدوان على غزة في حرب 2014".

وأضاف المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس دفع الكيان الصهيوني ثمنها، عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ، طالت تل أبيب والقدس المحتلة ومدينة حيفا، وعطلت العمل في مرافق حيوية في الكيان، وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وكانت الفترة الأسوأ في حياة ما يسمى "سكان غلاف غزة"، وتمكن القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال".

وشدد قاسم في البيان على أن: "رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة، فقد تطورت قدراتها، وراكمت ما تستطيع من قوة تدافع بها عن شعبها"، مؤكدا أنّ الهدوء الذي يبحث عنه غانتس، لن يحصل ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة.

وهدد غانتس مؤخرا بشن عدوان أخر ضد قطاع غزة، أو المصادقة على توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

وتوعد غانتس الفلسطينيين بأنه في حال تشكيله أو مشاركته في الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست، المزمع إجراؤها في 17 أيلول/سبتمبر، "لا نعتزم أن يستمر تآكل الردع، ولا نعتزم أن يستمر هذا النموذج المتمثل بجولات (قتالية) متتالية وإطلاق طائرة ورقية أخرى وصاروخ آخر.

وأضاف غنتس: "في المرة القادمة التي سيحدث فيها شيئا ما هنا، سنتأكد من أن تكون الجولة القادمة جولة أخيرة. ولن نحصل على هدنة فقط، وإنما سنسعى إلى حسم عسكري ضد حماس وتفكيك المنظومة كلها الموجودة مقابلنا".