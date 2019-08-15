مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل ومركبات بالزاوية

قامت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الخميس، بتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن" بقرية الزاوية في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، حيث قاموا بخط شعارات عنصرية على منازل ومركبات العديد من المواطنين.

ووفقا لشهود عيان فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية الزاوية وخطوا شعارات عنصرية، وكتبوا كلمات معادية للفلسطينيين على جدران عدد من المنازل، وكذلك على عدد من المركبات.

وتوعدت مجموعات المستوطنين من خلال الشعارات التحريضية والعنصرية الفلسطينيين ووصفتهم بالغرباء.

وصعدت عصابات "تدفيع الثمن" في الأسابيع الأخيرة من الجرائم العنصرية والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أحرق مستوطنون، خلال أيام عيد الأضحى، بالات قش وخطوا شعارات عنصرية شرق يطا، كما رشقوا بالحجارة مركبات المواطنين شرق الخليل.

كما رشق عشرات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة مركبات المواطنين شرق الخليل، وعلى الطرق الرئيسية الرابطة بين المدن الفلسطينية.

وتستهدف عصابات "تدفيع الثمن" الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، دون ملاحقة أجهزة الاحتلال لهذه العصابة وعناصرها.