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حماس تعتبر القصف الإسرائيلي "رسالة تصعيد وعدوان"

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 12:27

حماس تعتبر القصف الإسرائيلي "رسالة تصعيد وعدوان"
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ"مواقع المقاومة" في قطاع غزة، الليلة الفائتة، هو "رسالة تصعيد وعدوان".

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، صباح اليوم، إن قصف الاحتلال لغزة يهدف لحرف الأنظار عما يجرى من "أعمال شجاعة" في الضفة الغربية.

وبحسبه، فإن "عمليات الضفة الغربية أربكت حسابات العدو، وعمّقت أزماته الداخلية".

وأضاف "إننا إذ نحيي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية، فإن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحًا لتصدير هذه الأزمات".

وقال أيضا إن "جواب المقاومة سيبقى منسجمًا تمامًا مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا في الضفة وغزة، وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء، ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه".

وكانت طائرات الاحتلال قد شنّت، الليلة الماضية، غارات عدّة على قطاع غزة؛ شملت أرضًا زراعية وموقعًا للمقاومة، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الغارات أصابت مركز مراقبة لحركة حماس في بيت حانون، وهدفا غير محدد قرب مدينة غزة، وأرضا خلاء قرب دير البلح.

ويأتي هذا القصف بذريعة الرد على إطلاق صاروخ، مساء أمس الجمعة، تم اعتراضه بواسطة منظومة "القبة الحديدية".


#حركة حماس
#فوزي برهوم
#القبة الحديدية

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