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اعتقال 23 فلسطينيا بالضفة بينهم أسرى محررون

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 08:54

اعتقال 23 فلسطينيا بالضفة بينهم أسرى محررون
حملة اعتقالات بالضفة تركزت بمحافظة رام الله (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال العديد من الشبان وضبط أسلحة ووسائل قتالية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 23 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

 في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال  الشابين سعد عاهد عديلي ونصار عديلي بعد مداهمة منزليهما في بلدة أوصرين.

بينما في محافظة رام الله شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا بينهم أسرى محررون، وفتشت عشرات المنازل.

وداهمت دوريات عسكرية للاحتلال وناقلات جنود قرية بيت ريما واعتقلت الأسير المحرر يعقوب ثلجي الريماوي عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما جرى اعتقال الأسير المحرر همام منير الريماوي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل واعتقلت المواطن حسين شبانه عقب مداهمة منزله. وفي بلدة سلواد، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت خمسة مواطنين هم: محمد ناجح عياد، وفخري عبد الرؤوف حامد، ومحمد رائد حامد، وجميل حامد، ومحمد موسى حامد.

 واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت الأسير المحرر براء القاضي عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت قوة أخرى المواطن عوض أبو عين من منزله برام الله.

وفي قرية كفر مالك، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لقمان حمايل عقب مداهمة منزله، وفتشت مزرعة في القرية، كما اعتقلت محمد عيسى العلي ومحمود حسن لدادوة عقب اقتحام قرية المزرعة.

 واعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر قدح من منزل أسرته في قرية شقبا، كما اعتقلت الشاب عصام أحمد أبو عليا من قرية المغير.

 بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جهاد فقوسة عقب اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة دورا.

 


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