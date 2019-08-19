أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

لقي الشاب أشرف مشاعلة (20 عاما) صباح اليوم الإثنين، من قرية الجبعة قضاء بيت لحم بالضفة الغربية مصرعه في حادث عمل في المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" بالقدس المحتلة، وذلك بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بمصنع، وكان المرحوم يستعد لحفل زفافه بعد أسبوع.

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن عامل جريح في مصنع بالقدس، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة عامل فلسطيني، حيث عثر عليه داخل المصنع وقد فارق الحياة جراء سقوط جسم ثقيل عليه.

إلى ذلك، شرعت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الصناعة والتجارة التحقيق في ملابسات الحادث، حيث رجحت التقديرات الأولية أن العامل لقي مصرعه جراء سقوط كتلة من الإسمنت كانت على رافعة.

وبهذا ارتفع عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم 31 عاملا.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.