  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: 30 مصابا في جمعة "لبيك يا أقصى"

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 17:33

غزة: 30 مصابا في جمعة "لبيك يا أقصى"
من مسيرات العودة (أ ب أ)
عرب ٤٨

أصيب 30 فلسطينيًا، اليوم، الجمعة، بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة في قطاع غزّة، للأسبوع الحادي والسبعين على التوالي.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن 9 من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحيّ.

وتحمل مسيرات العودة هذا الأسبوع اسم "لبيك يا أقصى"، إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، في 21 آب/ أغسطس 1969.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ورفع الحصار، في بيان، "إننا اليوم وفي ظل ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وانتهاكات وما يخطط له الاحتلال من استهداف مستمر واقتحامات متلاحقة للمسجد الأقصى المبارك، فلقد قررت الهيئة إحياء الذكرى الـ 50 لحريق المسجد الأقصى المبارك بتصعيد الحشد الجماهيري في مسيرات العودة".

وأضافت الهيئة أنّ إحياء الذكرى يعطي "رسالة دعم وإسناد للمرابطين في الأقصى ولأهلنا المقدسين، وتأكيد الإصرار الفلسطيني على حماية الأقصى في وجه السياسات العدوانية التي صرح بها علانية قادة الاحتلال المتطرفون".

ويشارك الفلسطينيون منذ الثلاثين من آذار/ مارس 2018 (يوم الأرض)، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 326 مواطنًا؛ منهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.


#مسيرات العودة
#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#لبيك يا أقصى

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينيّة تبارك "عملية العين"
الفصائل الفلسطينيّة تبارك "عملية العين"

2019-08-23

هنية: "عملية العين" رسالة للصهاينة للابتعاد عن القدس
هنية: "عملية العين" رسالة للصهاينة للابتعاد عن القدس

2019-08-23

العمادي في غزة ودعوات لمشاركة واسعة في مسيرة العودة
العمادي في غزة ودعوات لمشاركة واسعة في مسيرة العودة

2019-08-23

الأكثر قراءة

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

2019-08-22
السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية "تحاصر" المستشفيات الإسرائيلية اقتصاديًا

2019-08-22
كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

2019-08-22
أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

2019-08-22
الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

2019-08-22