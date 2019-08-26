اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة واستدعاء خطيب الأقصى للتحقيق

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال العديد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تواصلت قوات الاحتلال مطاردة الخلية التي نفذت "عملية العين" وأسفرت عن مقتل شابة مستوطنة.

واقتحم عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس فجر اليوم الإثنين، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، وسلمته بلاغ استدعاء للتحقيق لدى المخابرات في مبنى المسكوبية ظهر اليوم.

واستدعت مخابرات الاحتلال، يوم السبت، المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، للتحقيق معه.

وشهد الأقصى خلال الأيام الماضية، اعتقال الاحتلال ثلاثة من حراس المسجد الأقصى، إضافة إلى فتاتين فلسطينيتين، بدعوى تواجدهما في منطقة "باب الرحمة" بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين لساحاته.

في الضفة الغربية، تركزت المداهمات والاعتقالات في محافظة رام الله وقراها، حيث أتت الاعتقالات ضمن مطاردة الخلية التي نفذت "عملية العين".

واقتحمت قوة عسكرية للاحتلال قرية كوبر وشرعت بأعمال مداهمة للمنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع قاطنيها، وتخريب الممتلكات، فيما شهدت القرية مواجهات مع عشرات الشبان وجنود الاحتلال. وخلال الاقتحام أصيب أحد المواطنين بجروح نتيجة مهاجمته بكلب بوليسي خلال اقتحام منزل بالقرية.

ووفقا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة شبان وهم الأسير المحرر مصعب ساهر البرغوثي، ونعمان الحزماوي، ويوسف أحمد مشعل، ونائل جمال البرغوثي، وقسام نائل البرغوثي، وضياء مشعل البرغوثي، وشادي هاتف البرغوثي، ومحمد منير البرغوثي، ومروان أديب البرغوثي.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ومنطقة رام الله التحتا واعتقلت صقر حناتشه، وأحمد خاروف، وسالم أبو بادي.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية عين قينيا واعتقلت الشاب طلعت حاتم معروف، والشاب خالد أحمد قعد خلال اقتحامها لقرية أبو قش.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين واعتقلت الشاب يحيى محمد الرفاعي، وهيثم يوسف العيس، عقب مداهمة منزليهما، كما اعتقلت الشاب ربحي كراجة خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية صفا.

في محافظتي نابلس وسلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المدّس جعفر أحمد جميل عوض الله اشتية، بعد مداهمة منزله في قرية النصارية، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت، واعتقلت الشاب فراس عبد الكريم آدم بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.