عريقات يطالب "بإنزال أشد العقوبات بإسرائيل" ردًا على نتنياهو

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم، الأحد، بإنزال "أشدّ العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها"، ردًا على تعهد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات في الضفة الغربيّة.

ودعا عريقات "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334".

وأكد عريقات أن إعلان السيادة على كافة المستوطنات "لن يغير شيئًا على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرض محتلة"، وقال "إن هيمنة القوة لا تخلق قانونًا ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

واعتبر عريقات تصريح نتنياهو العلني بضم كافة المستوطنات "لا يشكل خطرًا وتهديدًا على الشعب الفلسطيني وحده فحسب، بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني".

وأضاف عريقات أن تصريحات نتنياهو تفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة الرئيس الأميركي، دونال ترامب، "للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".

ودعا عريقات "المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".

وصباح اليوم، قال نتنياهو خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكانا"، "تذكروا وأنتم في هذا المكان، أن هذه أرض إسرائيل، أرضنا. لن نقتلع من هنا أي أحد. سنفرض السيادة اليهوديّة على كافة المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "نحن نبني هنا بيوتًا جديدة... سنبني ’ألكانا’ أخرى، وأخرى وأخرى".